Bilancio 2024 di Bozzolo, tasse invariate e debito in diminuzione

BOZZOLO – Un bilancio di previsione, quello approvato dal Comune di Bozzolo, che tiene conto delle difficoltà che tutti gli enti locali sono chiamati ad affrontare in questo periodo storico ma che non vede aumenti per i cittadini e conferma la diminuzione del debito pubblico.

«La redazione del bilancio di previsione del 2024 non può prescindere dalla prudenza che deriva dal momento critico del futuro che ci attende – spiega l’assessore Rossano Vitale -. Le problematiche della crisi Russo-Ucraina e mediorientale hanno portato un incremento dei costi delle materie prime e conseguentemente delle utenze. Ciò ha innalzato gli impegni di spesa sia a livello comunale che, purtroppo, al livello delle famiglie dei nostri concittadini e di tutti noi ed a questo, purtroppo, non fa contraltare un aumento proporzionato degli stipendi e delle pensioni». Numeri che hanno imposto al Comune una grande attenzione per la volontà di mantenere inalterate le imposte senza ricorrere all’utilizzo di fonti di finanziamento «contribuendo a diminuire di oltre il 50% il debito di mutui contratti fino al 2014, ora inferiore a 3.600.000 euro», continua l’assessore.

Confermate, dunque le linee guida intraprese negli scorsi anni: azione che si traduce in una previsione di recupero delle morosità pari a 60mila euro, nonché in una sempre maggiore attenzione alla gestione della farmacia comunale «con incremento costante dell’apporto di margine netto da essa apportato al bilancio». Prioritaria, inoltre, una gestione prudente ed oculata volta alla gestione delle urgenze e dei possibili imprevisti.

Buoni anche i numeri relativi alle entrate che rimarcano i valori del 2023 «con un gettito che non subisce, ormai da anni, variazioni peggiorative verso la cittadinanza».

Il bilancio si chiude, dunque con 3.258.159,85 euro di cui 1.685.205,38 di fondi vincolati; 293.438,68 euro di fondi accantonati; 237.834,55 euro destinati ad investimenti ed 1.041.681,24 di fondi liberi.