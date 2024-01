Incidente scuolabus a Marcaria, l’autista era ubriaco

MARCARIA – L’autista del bus uscito di strada lunedì pomeriggio a San Michele in Bosco era positivo all’etilometro: la conferma a quella che lunedì sembrava una certezza è arrivata nella giornata di ieri. Per l’uomo, intanto, è scattato il ritiro della patente e potrebbe andare incontro anche a conseguenze penali. Intanto anche il Comune di Marcaria sta prendendo tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza degli studenti che usufruiscono del trasporto scolastico, appaltato ad una ditta esterna.

Le cause del sinistro saranno difficili da chiarire ma intanto ciò che è emerso con chiarezza è che l’autista del bus era alla guida nonostante avesse assunto alcolici così come confermato dall’alcoltest effettuato dopo il sinistro. Controllo da cui l’uomo è rientrato nella fascia alcolemica compresa tra 0,8 gr/l e 1.5 gr/l. Numeri che hanno fatto scattare il ritiro della patenta dell’autista professionale, dipendente di una ditta esterna cui il Comune di Marcaria ha affidato il servizio di trasporto scolastico.

Quanto alla dinamica del sinistro è stato, comunque, accertato che al momento dell’uscita di strada del bus non erano presenti altri veicoli; il mezzo di trasporto scolastico avrebbe, dunque perso il controllo autonomamente, complice forse anche il maltempo.

Una vicenda che non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze per i pochi passeggeri ancora a bordo del bus, ormai arrivato quasi al capolinea, ma che resta comunque un fatto grave, come evidenziato dal sindaco di Marcaria Carlo Alberto Malatesta. «Ho sentito la ditta a cui è appaltato il servizio di trasporto scolastico per una nota di contestazione: spetta a loro effettuare tutte le verifiche sulla stato psico-fisico dei dipendenti. Ora dovranno rispondere al Comune dell’accaduto: noi non accetteremo mai condotte che possano mettere in pericolo la vita dei nostri cittadini», spiega il primo cittadino.

E proprio l’autista, come spiegato dal sindaco, non potrà più effettuare alcun tipo di prestazione per il Comune di Marcaria. «Non abbiamo mai avuto segnalazioni circa il suo operato – aggiunge il sindaco -. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi ma già lo spavento subito dai passeggeri lo reputo un danno molto grave».