Bimbo con cardiopatia congenita, serve operazione: scatta la gara di solidarietà

HINTERLAND – “Una mano sul cuore di Gregory”. Così è denominata la raccolta fondi per aiutare la famiglia del piccolo Gregory Moro a sostenere i costi per un intervento al cuore in quel di Pittsburgh, capoluogo della contea di Allegheny nella Pennsylvania (Usa), dove esiste un centro specializzato per curare l’anomalia di Ebstein associata alla sindrome di Wolff Parkinson White, una malformazione congenita molto rara che rappresenta appena l’1% della totalità delle cardiopatie congenite che si presenta con una malformazione della valvola tricuspide. Gregory, bambino dolcissimo di quasi 10 anni amante della lettura e del karate ma con il sogno di poter un giorno giocare a calcio, ne è affetto sin dalla nascita. Il video in cui insieme alla mamma Fabiana Rossi racconta la sua storia è già diventato virale, emozionando proprio tutti. Greg – come lo chiamano gli amichetti – è stato ricoverato parecchie volte in vari ospedali italiani, subendo un primo intervento già all’età di quattro anni e mezzo, che però non ha risolto il problema alla valvola. Da allora assume parecchi farmaci, ma adesso è arrivato il momento di affrontare un altro intervento, si spera quello risolutivo «anche perché – come ha evidenziato la madre – il problema di fondo è che più aspettiamo e più rischia di diventare pericoloso, in quanto potrebbero insorgere nuove aritmie». Solo la forte consapevolezza ed esperienza dell’Upmc Children’s Hospital di Pittsburgh, dove l’anomalia di Ebstein viene trattata con un approccio integrato multidisciplinare, possono infatti permettere a Gregory di vivere una vita serena e in piena salute. Da lì l’appello lanciato sui social da mamma Fabiana, da papà Simone, dal fratellino di 7 anni Alessandro e dagli adorati nonni. Ma c’è un “neo”, e non di poco conto: oltre a essere particolarmente delicato, per l’intervento servono 150mila euro. Una somma esorbitante che include anche i costi del viaggio, l’assistenza medica e il soggiorno per le cure necessarie e la riabilitazione. Da qui la decisione di avviare una raccolta fondi affinché Greg possa volare negli States per sottoporsi all’intervento a cuore aperto. La raccolta andrà avanti per non più di sei mesi, ovvero il tempo previsto per programmare a livello medico e organizzativo la complessa operazione. Una corsa di solidarietà che procede spedita, ben oltre le aspettative (le donazioni hanno raggiunto i 111mila euro – ndr). «Si è creata una rete d’affetto intorno a noi che mai avrei immaginato», commenta mamma Fabiana. «Comune, parenti, amici, associazioni, aziende e tantissime persone che non conosciamo: siamo veramente commossi per questa mobilitazione». Questi gli estremi per chi volesse contribuire alla causa del piccolo Greg: https: //buona causa.org/cause/una-mano-sul-cuore-di-gregory. Iban: IT39Y 05034 59610 00000 0001173 – PayPal: Fabiana.rossi1986@gmail.com.

Matteo Vincenzi