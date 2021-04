MANTOVA – AqA, Gruppo Tea, informa che da lunedì 12 a venerdì 23 aprile 2021 via Grayson verrà chiusa al traffico veicolare per consentire i lavori di posa della nuova rete fognaria e la predisposizione dei collettamenti per la raccolta delle acque meteoriche della nuova piazza. Sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni. L’intervento complessivo si concluderà il 30 aprile. AqA si scusa per i disagi arrecati e garantisce che farà il possibile per contenere i tempi di lavorazione.