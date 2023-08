Festivaletteratura, prima prevendita e già 40 eventi esauriti

MANTOVA Festivaletteratura senza età. Si chiude la prima giornata di prevendita online dedicata ai soci di Filofestival e già una quarantina di appuntamenti sono andati in esaurimento posti. «La partecipazione in ogni evento viene riservata per circa un 50 percento ai soci… i posti restanti verranno aperti alle iscrizioni dei non soci, da venerdì». E nonostante la prevendita fosse solamente online, già dalla mattina era possibile incontrare i soci festival presso il quartiere generale installato nella Loggia del Grano, molti a chiedere aiuto alle magliette blu per inoltrare correttamente la prenotazione. I più gettonati? « Il prof. Alessandro Barbero è andato esaurito in dieci minuti. Il secondo evento esaurito, in ordine temporale, è stata Valérie Perrin». Ad andare esauriti, per i soci, sono stati gli eventi n. 6, 11, 12,18,29, 30, 39, 40, 42, 43, 63, 67, 70, 79, 80, 83, 85, 92, 93, 94, 97, 103, 105, 110, 113, 116, 120, 128, 130, 137, 138, 148, 150, 156, 157, 161, 174, 185, 188, 192, 195, 201, 205, 208. (abb)