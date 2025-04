Blitz della Finanza, scovati 9 lavoratori in nero e 15 irregolari

MANTOVA Prosegue l’attività dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

Mantova, nel quadro del contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria e nel

costante controllo economico del territorio.

In tale ambito, a seguito di specifico intervento e conseguente esame della

documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta in sede di accesso ispettivo in

materia di lavoro, rilevato, nel basso mantovano, nel settore dei servizi turistici, l’impiego di 9 lavoratori “in nero” e 15 lavoratori “irregolari” per circa 4mila ore nonché pagamento

delle relative retribuzioni con mezzi di pagamento “non tracciati”.

Conseguentemente, sono scattate le pertinenti sanzioni, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le attività operative in questione si inquadrano nel contrasto al sommerso da azienda e da

lavoro, fenomeni che pregiudicano gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo

orientati alla riduzione illegale dei costi di “struttura”, sia fiscali, sia organizzativi e,

nondimeno, del lavoro, per massimizzare i profitti ed ottenere vantaggi competitivi

impropri.