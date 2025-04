Lamborghini e Pullman Azzurro della Polizia di Stato in piazza a Ostiglia

OSTIGLIA Nella mattinata di giovedì 3 aprile 2025 in piazza Mondadori ad Ostiglia saranno presenti la Lamborghini Huracan ed il Pullman Azzurro della Polizia di Stato.

La manifestazione denominata “autostrade in città”, un’iniziativa promossa da “ABC Autostrade del Brennero”, richiamerà numerosi cittadini ed in particolar modo gli studenti degli istituti della zona per sensibilizzarli alla sicurezza stradale.

Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato sarà adibito, per l’occasione, ad aula multimediale itinerante dove gli Agenti della Polstrada racconteranno le insidie che la guida disattenta, o addirittura sconsiderata, può celare, utilizzando fotografie e video raccolti nel susseguirsi dei servizi operativi svolti su strada, durante le pattuglie quotidiane sulle strade del nostro Paese.

Si potrà, inoltre, ammirare la Lamborghini Huracan LP-610 dotata della trazione integrale e di un motore V10 5.000 da 610 cavalli in grado di raggiungere i 325 km/h di velocità massima. L’utilizzo della supercar, concessa alla Polizia di Stato in comodato d’uso dalla casa costruttrice, è legato a situazioni di particolare urgenza come veicolo di primo soccorso o per il trasporto di organi ed è, infatti allestita con speciali dotazioni come il frigo box nel bagagliaio anteriore oltre ad un kit di pronto soccorso e al defibrillatore.