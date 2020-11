Bonus affitto: entro il 30 novembre si accettano richieste

ROVERBELLA – Per il bando di sostegno all’affitto anche il Comune di Roverbella si è attivato.

L’ente locale, infatti, è intervenuto affinché il servizio in questione possa essere richiesto anche dai propri concittadini.

A tale proposito ricorda che sino al 30 novembre 2020 i roverbellesi potranno presentare domanda con una delle seguenti modalità: invio di tutta la documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica roverbella.mn@legalmail.it oppure consegnando a mano tutta la documentazione, in busta chiusa, nella cassetta postale del Municipio di Roverbella posta accanto al portone d’ingresso.

Onde evitare spiacevoli inconvenienti il Comune ricorda che i cittadini che nel mese di maggio avevano presentato una domanda non soddisfatta per esaurimento fondi, non dovranno ripresentare la richiesta per ottenere il contributo.

Per maggiori informazioni o la richiesta di ulteirori chiarimenti è possibile telefonare al numero 0376 6918253 dal martedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il servizio del bonus per il sostegno all’affitto è rivolto ai nuclei familiari in difficoltà economiche o in condizioni di particolare vulnerabilità anche a seguito della situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid 19 nell’anno 2020. Potranno fare domanda tutti gli inquilini, in locazione sul libero mercato, compreso quelli che dispongono della formula a canone concordato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali.

Tra i requisiti richiesti per ottenere il bonus vi sono anche: non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; avere un valore massimo di Isee non superiore a 26mila euro; avere una titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell’alloggio oggetto del contributo da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.