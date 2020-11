Io acquisto a Gonzaga, emergenza Covid: ecco l’unione di commercianti e clienti

GONZAGA – I commercianti si uniscono e lanciano una campagna di promozione per sostenere la cittadinanza e le attività gonzaghesi; istituito dal Comune anche un gruppo di volontari che effettuerà le consegne dei farmaci e la spesa a domicilio.

I negozianti ed i piccoli imprenditori non si fermano, ed insieme al Circolo Filatelico Numismatico con il sostegno dell’ufficio cultura del Comune, trovano un modo per rimanere vicino alla popolazione nonostante la difficile chiusura.

«Si tratta di un’iniziativa pensata improvvisamente, non abbiamo la possibilità di stare vicino ai nostri clienti come vorremmo, ma possiamo comunque fare sentire la nostra presenza attraverso le nuove vie social, così è nata questa idea – spiega Marina Baratti , rappresentante degli esercenti – con ampia frequenza pubblicheremo sulla pagina web dell’associazione “Commercianti insieme Gonzaga” slide relative ai singoli negozi con curiosità, esemplificazioni dei servizi offerti e tutte le informazioni utili per condurre le proprie spese».

Un modo per ridurre le distanze ed aiutare chiunque si trovasse in difficoltà. Io acquisto a Gonzaga è il motto scelto e l’hashtag che potrà ricondurre alle singole pubblicazioni mentre la torre civica che ha resistito al tempo, alle guerre ed al terremoto, fa da sfondo all’iniziativa, difatti l’immagine relativa ne simboleggia la forza e la fermezza di cui avvalersi in questo momento così critico.

Tantissime altre novità in arrivo si prevedono per non lasciare neanche un attimo la popolazione da sola soprattutto nel periodo natalizio: come negli anni precedenti verrà donato alla cittadina l’albero di Natale insieme alle luminarie già installate.

Per sostenere ulteriormente le persone più in difficoltà il Comune ha attivato un gruppo di volontari che su indicazione del servizio sociale potrà effettuare le consegne di farmaci e di beni di prima necessità.