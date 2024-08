Cade dalla finestra del secondo piano, grave 39enne di Acquanegra

ACQUANEGRA SUL CHIESE – Un uomo, per motivi ancora da chiarire, è caduto da una finestra della sua abitazione al secondo piano in via Matteotti ad Acquanegra sul Chiese. Il 39enne è stato soccorso da un’automedica di Mantova e sul posto è arrivato anche l’elisoccorso di Brescia che lo ha trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cremona.

Da stabilire se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Viadana.