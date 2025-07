Rugby – Viadana conferma i giovani Bussaglia e Gamboa junior: il futuro è in casa

Viadana Il Rugby Viadana riparte anche dai suoi giovani. Il club giallonero ha ufficializzato con soddisfazione le conferme di Thomas Bussaglia e Juan Cruz Gamboa in vista della stagione 2025/26, due profili cresciuti nel sistema Viadana e già protagonisti nelle ultime annate. Bussaglia, utility back affidabile e duttile, ha saputo conquistarsi spazio tra i Caimani e in prima squadra, prendendo parte anche alla Coppa Italia. La sua versatilità, unita a serietà e spirito di squadra, lo rende un elemento prezioso per lo staff tecnico, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato con continuità e intelligenza tattica. Juan Cruz Gamboa, terza linea classe 2004 proveniente dal settore giovanile, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, dedizione e tenacia. Le sue prestazioni convincenti con la squadra cadetta e nelle occasioni in Coppa Italia con la prima squadra hanno evidenziato solidità nei punti d’incontro e un’eccellente lettura del gioco. Due conferme che rafforzano il legame tra settore giovanile, franchigia cadetta e prima squadra: un percorso virtuoso che continua a rappresentare uno dei pilastri del progetto Viadana.