Esce di casa e vene trovata senza vita sulla panchina del parco, morta 81enne di Governolo. Il caldo potrebbe essere la causa

GOVERNOLO (Roncoferraro) – Esce di casa e viene trovata ormai senza vita sulla panchina del parco pubblico di via Vittorio Veneto di Governolo. E’ morta così ieri pomeriggio, 6 agosto, poco dopo le 17.30 un’anziana donna, aveva 81 anni, di Governolo. Inutili i tentati di soccorso praticati sia dal marito che dal sanitari arrivati poco dopo sul posto avvisati da dei passanti. Tra le cause del decesso non si esclude che si sia trattato di un colpo di caldo, caldo che in queste ultime settimane sta attanagliando buona parte della Penisola.