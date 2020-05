Canneto – Distanziamento e controlli: riecco il tradizionale mercato

CANNETO Ha ripreso il tradizionale mercato settimanale di piazza Gramsci, aperto a tutti gli ambulanti, senza più la limitazione della vendita esclusiva dei generi alimentari. Per garantire una corretta fruizione dell’area commerciale il sindaco Nicolò Ficicchia ha firmato un’apposita ordinanza con tutte le regole di accesso al fine di garantire il distanziamento interpersonale. Il perimetro esterno dell’area di mercato è stato delimitato con nastro bianco e rosso ed è stato predisposto un unico varco di accesso all’area, separato da quello d’uscita. Obbligo di utilizzo da parte dei clienti di mascherine a copertura di naso e bocca e di guanti usa e getta e capienza massima di 56 clienti, corrispondente al doppio dei posteggi autorizzati. L’accesso è stato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani. Obbligo di rilevazione da parte di personale addetto della polizia locale e della protezione civile Naviglio della temperatura corporea dei clienti, prima dell’accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato, con inibizione all’accesso all’area, a seguito di eventuale rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e ad avvisare immediatamente il proprio medico curante. Tre metri di distanziamento tra le attrezzature di vendita.