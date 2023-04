Calcio 3a Categoria – La Voltese lancia la sfida all’Atletico. Speranzini: “Puntiamo al sorpasso”

Volta Mantovana Il big match del prossimo turno di campionato in Terza Categoria si gioca domani in collina, tra Voltese e Atletico Castiglione: di fronte la terza e la seconda in classifica, separate da solo due punti. La squadra guidata da Fabio Bontempo arriva dal netto successo ottenuto in casa della Don Bosco e punta a sorpassare gli aloisiani e proporsi come principale antagonista della capolista Pegognaga. «Affronteremo un avversario agguerrita – avverte il presidente della Voltese, Nicola Speranzini – anche perchè deve riscattare il passo falso dell’ultimo turno contro lo Juniors Cerlongo. E farà il possibile per non perdere e mantenere il secondo posto. Noi, per contro, giochiamo in casa e daremo il massimo per conquistare i tre punti e scavalcarli in classifica. E’ un match molto sentito dai ragazzi e mi auguro possa essere avvincente per gli spettatori considerato che in entrambe le squadre ci sono atleti che hanno giocato in categorie superiori. Come presidente, il mio compito è quello di spronare e motivare il gruppo, anche se la posta in palio è talmente alta che gli stimoli vengono da soli». Per l’occasione, mister Bontempo recupera Centonze.