Basket Serie A2 maschile – La Staff aggrega Guerra e Galic

MANTOVA Primi giorni di lavoro per la Staff, che si è radunata martedì agli ordini di coach Giorgio Valli. Il tecnico virgiliano può contare su un gruppo profondamente rinnovato rispetto allo scorso campionato e due importanti elementi aggregati: si tratta di Francesco Guerra e Stefan Galic.

Francesco, classe 2000, è un volto conosciuto della provincia di Mantova: nella stagione 2018-19 l’abbiamo visto agli Stings nel gruppo di Seravalli prima e Finelli poi. Sempre in quella stagione, ha giocato in doppio tesseramento con Sustinente in C Gold. trovando spazio e minutaggio in una formazione giovanissima. In seguito ha militato a Orzinuovi e Civitanova. «Sono reduce da una stagione non semplice – spiega – , con un infortunio che ha condizionato il mio campionato. Sono sicuro che Mantova sia il posto migliore per riprendere a giocare».

Il serbo Galic, ala grande classe 2002, è invece cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa ed ha completato il percorso di formazione in Italia con la Leonessa Brescia. Nelle ultime stagioni ha militato in C Silver con Montichiari e nel prossimo campionato giocherà sempre in questa categoria con la maglia dello Junior Basket Curtatone (pur continuando gli allenamenti con la Staff Mantova). «Sono molto contento dell’opportunità che mi ha concesso Mantova – afferma – . Sono pronto a lavorare per dare il massimo e per acquisire esperienza».

Oltre al contributo di Guerra e Galic, durante la preparazione precampionato coach Valli potrà fare affidamento anche su Giacomo Dall’Ora (ala/centro classe 2002 di proprietà del Curtatone), Giacomo Brusini (play/guardia, 2002, San Pio X), Pietro Cattelani (ala, 2004, San Pio X) e Alessandro Falco (guardia, 2003, San Pio X).

Nel frattempo, si rafforza la partnership col San Lazzaro, nel cui centro sportivo si è tenuta la cena post-raduno. «Gli Stings – spiega il presidente della Polisportiva Angelo Valenza – utilizzeranno gli spazi del nostro centro sportivo in questa prima fase di preparazione fisica. Per noi è una collaborazione importante che dà ulteriore valore al nostro impegno su tutto il territorio cittadino».