Pallavolo – L’ex olimpionico Simone Buti si è sposato con la sua Krizia in Comune a Mantova

Mantova Simone Buti, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro con la nazionale di pallavolo, si è sposato ieri in Comune con Krizia Braga, mantovana. La cerimonia si è tenuta nella sala consigliare di via Roma. Dopo 17 anni di convivenza hanno deciso di unirsi in matrimonio. A celebrare il rito è stato il consigliere comunale Alessandro Vezzani che al termine ha letto una poesia sull’amore di Pablo Neruda, ha consegnato agli sposi in omaggio un libro d’arte e la pergamena. Il tutto davanti a un nutrito gruppo di parenti. Si erano conosciuti a Mantova dove Buti aveva giocato in A2 con l’Acanto (2005/06). Il campione è originario del Comune di Fucecchio, nel Fiorentino, dove la coppia andrà a vivere.