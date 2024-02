Nuova ciclabile, senso unico alla Cinciana

MANTOVA Stanno andando a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in strada Chiesanuova. Il cantiere è stato aperto l’8 gennaio e terminerà il 3 ottobre. L’intervento è stato finanziato con i fondi del Pnrr e, in particolare, con le risorse destinate al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (Pinqua), di cui il Comune di Mantova è beneficiario di un contributo di 15milioni di euro che serviranno per una serie di opere di riqualificazione nel quartiere di Borgochiesanuova.

La ciclabile di strada Chiesanuova costa 778mila euro. Il cantiere sta comportando una modifica alla viabilità. Viene sempre garantito il transito pedonale in sicurezza e l’accesso alle abitazioni, alle attività commerciali ai passi carrabili. Le indicazioni stradali sono comunicate dalla segnaletica.

Da domani 19 febbraio verrà istituito il senso unico lungo strada Chiesanuova nel tratto che parte dall’intersezione con via Vivenza fino alla rotonda di strada Circonvallazione Sud. Il senso di marcia sarà in uscita dalla città, ovvero da via Vivenza verso la rotatoria.

Sono previste tre fasi di lavorazione, partendo da strada Circonvallazione Sud, verso il centro cittadino. E’ stato istituito il senso unico di circolazione in uscita dal centro. I lavori sono eseguiti dalla ditta “F.lli Azzoni” che ha sede a Goito e che ora sta lavorando per portare a termine sia la fase 1 che la fase 2.