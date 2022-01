Ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza

MANTOVA Al fine di contrastare il grave fenomeno della guida di veicoli in stato di alterazione psico-fisica, nel decorso fine settimana la Sezione Polizia Stradale di Mantova ha messo in atto la consueta attività di controllo e prevenzione sulle strade di questa Provincia, mediante l’impiego di pattuglie dipendenti, sia della Sezione capoluogo che del Distaccamento di Ostiglia (MN).

Durante tali servizi notturni sono stati complessivamente controllati nr. 22 veicoli ed identificate nr. 37 persone.

Dai controlli effettuati, a nr. 3 conducenti (di cui nr. 2 di sesso maschile e nr. 1 di sesso femminile, di età compresa tra i 18 e 46 anni) è stata ritirata la patente di guida in quanto risultati positivi all’alcool test dopo essere stati sottoposti a controllo con apparecchiatura etilometro in dotazione.

Sono state accertate complessivamente nr. 3 infrazioni ai sensi dell’art. 186/2° del Codice della Strada per “guida in stato di ebbrezza”, con altrettante violazioni di carattere penale per tassi accertati di 0,89 – 1,28 – 1,33 g/lt. (tassi > 0,8 g/lt.).