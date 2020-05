Viadana – Asfaltature: sistemate le strade bianche

VIADANA In via di conclusione i lavori di sistemazione di gran parte delle strade bianche del viadanese: «L’amministrazione – sottolinea il sindaco Alessandro Cavallari – ha investito 25mila euro per sistemare quelle strade non asfaltate che risultavano piene di buche dopo le forti piogge invernali. Sono state spianate, scigliate e risagomate con l’ausilio di una moto livellatrice. In seguito sono state rullate ed è stato aggiunto il materiale ghiaioso mancante per renderle transitabili in sicurezza».

Partiti ieri anche i lavori di sistemazione e riasfaltatura di alcune strade comunali con un impegno di ulteriori 60mila euro. «Un’opera molto importante – prosegue il sindaco – interesserà la primaria di Cogozzo in cui da anni si evidenziano problemi di sicurezza. L’amministrazione notando fin da subito il problema, oltre a garantire la presenza sul posto della polizia locale, ha emesso un’ordinanza ad hoc ed ha istitutito un senso unico negli orari d’entrata e uscita delle lezioni in via don Eugenio Mazzi. L’uscita attuale confluiva direttamente in strada con il pericolo che qualche automobilista poco attento potesse effettuare delle manovre pericolose. Ora sarà realizzato un marciapiede per tutto il perimetro esterno delle scuole, posizionando anche dei dissuasori affinché gli alunni siano in sicurezza». Anche a Cicognara sarà riasfaltato il marciapiede davanti alla primaria. Questa tranche di lavori proseguirà nelle prossime settimane con nuove asfaltature su tutto il territorio così da mettere in sicurezza tutte le strade che necessitano di interventi risolutivi.