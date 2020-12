Canneto – In pensione il dottor Parenti. Arriva il primario dell’ospedale di Asola

CANNETO Il dottor Piero Parenti cesserà la sua attività professionale di medico di medicina generale dal primo gennaio, con ultimo giorno lavorativo il prossimo 31 dicembre. A prendere il suo posto sarà il dottor Giuseppe Galli, attuale primario del pronto soccorso di Asola. L’Ats e il Comune invitano pertanto gli assistiti ad effettuare una nuova scelta tra i medici con disponibilità e operanti nell’ambio territoriale di Asola. Al fine di contrastare il diffondersi del coronavirus, i mille e 300 pazienti del dottor Parenti riceveranno una lettera da Ats: basterà inviare il modulo allegato alla comunicazione con la scelta del medico, debitamente compilato e firmato e corredato di copia della carta d’identità e della tessera sanitaria, all’indirizzo email: gestione assistiti.asola@asst-mantova.it. In alternativa sarà possibile effettuare la scelta del medico utilizzando il modulo che si riceverà dall’Asst che, debitamente compilato e firmato e corredato dalla copia della carta d’identità e della tessera sanitaria, potrà essere recapitato presso il Comune di Canneto sull’Oglio dove è stato predisposto un apposito contenitore di raccolta delle domande. Infine, solo per chi fosse impossibilitato ad utilizzare le modalità predisposte, lo sportello dell’ufficio gestione assistiti di Asola, in via Schiantarelli n. 3, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per l’operazione di scelta del medico di base è possibile presentarsi di persona, muniti di tessera sanitaria e documento di identità, oppure tramite persona incaricata munita di delega.