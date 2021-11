Canneto sull’Oglio, inaugurata la mostra fotografica ‘Chiedere aiuto è una Rinascita’ contro la violenza sulle donne del Fotoclub Il Castello nella sala polivalente del Museo Civico

CANNETO SULL’OGLIO E’ stata inaugurata presso la sala polivalente del Museo Civico la mostra fotografica dal titolo “Chiedere aiuto è una Rinascita”, a cura del Fotoclub Il Castello, quale partner del Bando di Regione Lombardia “Più Cultura = Meno Violenza”, e nata grazie alla collaborazione di “Associazioni in Rete” e “Donne in ascolto” di Castel Goffredo, per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. Nel 2021 ogni giorno in Italia 89 donne sono state vittime di violenza. Secondo l’ultimo report della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, nel 36 per cento dei casi, l’autore del femminicidio è stato il marito o il convivente. Ad oggi, sono 263 gli omicidi con 109 vittime donne e 93 di queste sono state uccise in ambito familiare o comunque affettivo. Da sempre la fotografia è uno strumento di indagine e di denuncia. Con le fotografie esposte gli autori si sono impegnati ad interpretare situazioni di vita reale, che rimangono terribilmente nascoste nel vivere quotidiano. L’obiettivo della mostra è di far emergere un sommerso doloroso, e di esortare le donne a “rinascere” trovando il coraggio di chiedere aiuto. Espongono le loro opere Ambra Mariani, Doretta Gerevini, Mattia Saviola e Michele Tusi. Gli autori ringraziano tutti coloro che hanno permesso di raccontare questi momenti, mettendosi a disposizione davanti all’obiettivo con trasporto e fiducia, e l’amministrazione locale che ha creduto in questo progetto. La violenza contro le donne è un tema che riguarda tutta la società civile ed è fondamentale riuscire a trovare spazi e tempi adatti a dar voce a questo problema. La mostra sarà visitabile presso il Museo Civico di piazza Gramsci fino al 12 dicembre il sabato e la domenica dalle ore 14.30 alle 18.30.

Paolo Zordan