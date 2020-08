Travolta dal treno Mantova-Milano: muore 34enne a Maleo

LODI Tragedia di Ferragosto nel Lodigiano, dove una donna di trentaquattro anni è morta, travolta da un treno mentre stava attraversano i binari con l’auto. Da quanto si apprende la vittima è Elisa Conzadori, residente a Pizzighettone, nel Cremonese, che lavorava al supermercato ‘Famila di Codogno’. I fatti risalgono alla tarda mattinata di oggi, giornata di festa, quando l’automobilista si trovava all’altezza del passaggio a livello della ferrovia Codogno – Cremona sulla strada ex statale 234 a Maleo. Secondo le ricostruzioni fatte dagli investigatori, le barriere del passaggio al livello non si sarebbero abbassate correttamente in concomitanza con il passare del treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova, che ha investito la donna, centrando la sua Citroen C1 rossa in pieno, mentre intorno alle ore 11 stava attraversando i binari.