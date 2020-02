T. Tavolo A1 f – Brunetti sugli scudi, rinviato il match della PaninoLab

MANTOVA Come da pronostico la capolista Brunetti ha vinto il confronto casalingo col Quattro Mori, ma non è stato facile avere ragione del team cagliaritano: «È stata dura – osserva il gm Franco Sciannimanico – Chi viene a Castel Goffredo è giusto che ce la metta tutta contro di noi. E’ stata tosta perchè Gaia Monfardini non doveva perdere contro Wej Jian, quest’ultima poi battuta nell’ultimo match, sfida tutta cinese, da Li Xiang. Bene Tan Monfardini, che ha vinto le due partite disputate, anche se con Encea ha dovuto stringere i denti per superarla al quinto set». La PaninoLab Bagnolese non giocherà domani pomeriggio l’incontro casalingo con le altoatesine dell’Eppan, rinviato all’ultimo: «Una cosa che ha dell’incredibile – spiega il dirigente Paolo Frigeri – A due giorni dalla disputa della partita, oggi (ieri, ndr) alle 13.46 abbiamo ricevuto una mail da parte del settore agonistico della Fitet che rinviava la partita, in quanto l’atleta del team bolzanino Debora Vivarelli dovrà partecipare al torneo di Montreux: la China Construction Bank Europe Top 16 Cup. Diventa difficile capire la decisione della Fitet a poche ore dalla gara. Certamente manca la considerazione della nostra società coinvolta in tale circostanza. Si poteva fare in modo diverso. Le spese di gestione dell’incontro le paghiamo noi, che ricordiamo siamo tra i club protagonisti del campionato di A1 femminile».