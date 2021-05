All’Apam non si può votare per le nuove Rsu

MANTOVA – Vibrata protesta dell’Ugl nelle vicenda che tocca il rinnovo delle Rsu Apam. «Ci troviamo, nella spiacevole situazione di veder negato a tutti i lavoratori di Apam il diritto di poter accedere alle urne e far sì che la parola di quasi 400 lavoratori, stanchi di una gestione sindacale dell’attuale Rsu, giunta ormai alla propria naturale scadenza, possa trovare nuova linfa, nuove idee, nuove spinte e di riformarsi con rinnovato spirito di collaborazione e soprattutto democraticamente», recita una nota.

Il tutto, prosegue, «vietato da una commissione elettorale confusa, disunita e labile, che accampa scuse quali l’emergenza Covid e la mancata sicurezza nello svolgimento di un diritto così semplice, così veloce, ma al contempo così grande e così bello come un semplice voto di preferenza. Il tutto nonostante nessuna norma, nella fitta selva dei decreti, ora più che mai, vieti lo svolgimento di elezioni a livello sindacale (molte aziende in tutta Italia, e in tutta la Lombardia hanno potuto votare senza alcun impedimento di sorta)».

Questa presa di posizione, conclude la nota, «non permettere a molti lavoratori di poter esprimere uno, se non il migliore, dei diritti fondamentali di ogni uomo e donna in questo paese. Vogliamo che questa nostra lettera rappresenti il grido di giustizia e di voglia di cambiamento».