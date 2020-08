Carambola sulla Goitese: quattro in ospedale

GOITO – Sarebbe un colpo di sonno la causa dell’incidente con carambola che si è verificato ieri poco dopo le 6.30 lungo la Goitese, tra Marmirolo e Goito. Ad avere la peggio un 38enne che era a bordo del furgone che è stato centrato da due auto in rapida successione. Il furgone dopo l’impatto è risultato sostanzialmente distrutto, ma per fortuna gli occupanti non hanno subito danni particolarmente gravi.

Stando ai rilievi eseguiti dalla polizia locale di Goito, in quel momento un’Audi guidata da una 43enne di Goito stava viaggiando da Marmirolo in direzione di Goito-Castiglione, quando all’improvviso sarebbe stata colta da un colpo di sonno. La donna, perdendo il controllo dell’auto, è andata a schiantarsi contro un Fiat Ducato che arrivava dalla direzione opposta (ovvero verso Mantova). A causa dell’impatto il furgone è carambolato su se stesso ed è stato poi centrato da una Seat Ibiza che stava sopraggiungendo da tergo.

A bordo del furgone un 38enne e un 34enne di nazionaità romena che si trovano in Italia per lavoro, mentre sull’Ibiza una 33enne di Cavriana. Ad avere la peggio il conducente del furgone, che è stato centrato da entrambe le auto in rapidissima successione.

Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, quattro ambulanze, un’automedica e la polizia locale di Goito. La strada, occupata dai mezzi incidentati, è stata chiusa fino alla rimozione dei veicoli.

Dopo essere stati presi in carico, tutti e quattro gli occupanti dei mezzi sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso. Nonostante il violento impatto subito dal furgone, le condizioni dei due occupanti non sono comunque particolarmente gravi, come non lo sono nemmeno quelle delle occupanti la Seat e l’Audi.

La strada è stata riaperta dopo circa due ore e mezza, ovvero un po’ dopo le 9 di ieri mattina.