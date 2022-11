Casa in fiamme a Quistello, famiglia salvata dai vigili del fuoco

QUISTELLO – Fiamme nella notte tra martedì e mercoledì in un’abitazione di strada Carossa a Quistello: tratta in salvo insieme alla famiglia, anche una donna incinta. L’incendio divampato intorno alle due del mattino, probabilmente a causa di un malfunzionamento alla stufa a legna in uso all’interno dell’edificio, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Suzzara con una squadra di Mantova. Ad onor del vero infatti, viste la gravità delle circostanze e il repentino accrescimento delle fiamme, le operazioni di spegnimento sono perdurate fino alle 7.45 del mattino. I danni irreparabili – come dimostrano le immagini – hanno così costretto due nuclei familiari ad abbandonare l’abitazione di strada Carossa, ma sebbene lo spavento iniziale, l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, ha al contempo, permesso di evitare risvolti ben più gravi di quelli registrati. Le persone tratte in salvo infatti, di cui una donna incinta, non avrebbero richiesto nessun intervento medico nonostante la presenza sul posto dei soccorsi. A tal riguardo, all’interno della corte dove l’incendio si è propagato non vi vivrebbe un solo nucleo familiare ma ben due: ad oggi pertanto le persone rimaste sfollate, dopo il grave evento, sarebbero diverse e oltre alla donna in stato di gravidanza tratta in salvo, un’altra della famiglia si troverebbe in dolce attesa.

Non essendo più l’abitazione agibile, le due famiglie si sarebbero trasferite momentaneamente a casa di parenti e conoscenti nelle zone di San Benedetto e Quingentole in attesa di trovare una soluzione definitiva. Rimangono invece da accertare le cause che hanno provocato lo scoppio dell’incendio e di conseguenza, la propagazione delle fiamme, anche se non si esclude la possibilità che il tutto possa essere divampato dalla stufa a legna presente nell’edificio. L’abitazione invasa dalle fiamme, un tempo avrebbe ospitato un caseificio.