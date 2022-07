Intervento Corte Cucca a Schivenoglia: l’opposizione chiede chiarimenti

SCHIVENOGLIA – Nelle scorse settimane la giunta comunale di Schivenoglia ha approvato il progetto definitivo delle opere di recupero del fabbricato denominato “Corte Cucca” in via Verdi per l’importo complessivo di 564mila euro, prendendo atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 28 settembre scorso in cui viene espresso che “considerato il fatto che l’edificio principale è ormai andato perduto, il Comitato si dichiara disponibile a valutare una proposta di mera messa in sicurezza complessiva dell’area, stante la presenza di edifici nelle immediate vicinanze. Alla luce di quanto sopra, che si fa proprio, si rimane in attesa del progetto di messa in sicurezza dell’area”.

Ora, su questo tipo di progetto, chiede chiarimenti l’opposizione: in una interrogazione, i consiglieri di Territorio Comune Paolo Oppini, Giuseppe Magotti e Maria Rosa Macchiella spiegano che «nell’elenco annuale 2021 approvato con deliberazione consiliare 34 del 29 giugno 2021 è inserito l’intervento di recupero Corte Cucca dell’importo di 1,1 milioni a livello di progettazione esecutivo; nel bilancio di previsione 2022 è inserito l’intervento di “messa in sicurezza e recupero Funzionale Corte Cucca” per l’importo di 1,1 milioni. Pert questo motivo chiediamo al sindaco Katia Stolfinati di darci delucidazioni su quale sia l’attuale livello di progettazione dell’intervento in oggetto; se all’intervento di messa in sicurezza farà seguito l’intervento di recupero; l’importo complessivo dei lavori; l’entità dei finanziamenti pubblici assegnati al Comune per i lavori in oggetto; per quando si preveda la conclusione dei lavori».