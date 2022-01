Castel d’Ario, il sindaco replica all’opposizione: “Critiche sterili e prive di fondamento”

CASTEL D’ARIO – Le recenti critiche mosse dal gruppo di opposizione “Insieme” all’amministrazione comunale di Castel d’Ario hanno provocato la dura replica del sindaco Daniela Castro. «Che il consigliere di minoranza Giampaolo Turazza sostenga che l’Amministrazione “si stia limitando unicamente all’ordinario” denota quanto sia poco informato sulle delibere di Giunta e di Consiglio – ha ribattuto la prima cittadina -. La gestione gravosa e tutt’altro che semplice della pandemia da Covid, il servizio e la vicinanza costante fornito ai cittadini “positivi” tramite assistenti sociali, vigilanza e volontari della Protezione civile non sono affatto “cose ordinarie”, così come non lo sono alcune importanti battaglie che ci vedono in prima linea nella salvaguardia del nostro territorio. Mi riferisco all’impegno per scongiurare l’insediamento della discarica “car fluff” nella vicina Sorgà che prevede l’attraversamento giornaliero di zone residenziali e strade comunali da parte di 50 autoarticolati, nonché l’avvio della bonifica del sito inquinato presso il centro commerciale». Per irrobustire la difesa dell’operato dell’amministrazione, la prima cittadina ha elencato anche una serie di lavori portati a compimento, come la sistemazione del marciapiede di via Roma, degli spogliatoi ospitati nella palestra delle Medie, del tetto al palazzetto dello sport, delle tribune del campo da calcio e della scuola di musica. «A tutto ciò vorrei aggiungere l’impegno profuso tramite i vari bandi per elargire contributi alle attività produttive e alle associazioni locali colpite dal Coronavirus (esentate dal pagamento delle spese per l’utilizzo di Casa Pinelli e dell’area feste, ndr) e ai cittadini in difficoltà (buoni spesa e sostegno affitto). Ma forse – prosegue Castro – al consigliere Turazza sarà sfuggito che, malgrado l’emergenza in corso, l’amministrazione, unitamente alle associazioni, ha fatto il possibile anche nel 2021 per organizzare eventi nel rispetto delle normative, e lo stesso vale per quelli dell’anno in corso, dove oltre alle manifestazioni tradizionali abbiamo previsto importanti iniziative legate al 130° anniversario della nascita di Tazio Nuvolari». Infine, il capitolo area feste, per quale Turazza era tornato a sollecitare la necessità di creare una struttura fissa per ovviare alle spese di noleggio di capannoni e pavimentazioni mobili. «Ricordo – fa notare il sindaco – che oggi non è più possibile realizzare opere nell’area del castello, in quanto soggetta al parere vincolante della Sovrintendenza. Per questo è nostra intenzione preparare uno studio di massima per rivalutare tutta l’area, che dovrà essere sottoposta ad autorizzazione degli enti competenti, con progettazioni specifiche per le varie zone d’intervento (tra cui la stessa piazza Castello), tenendo conto della fattibilità e delle esigenze di associazioni e cittadini. In quanto al confronto evocato, la nostra Amministrazione rimane aperta a qualsiasi collaborazione costruttiva e propositiva, anche se a quanto pare le minoranze preferiscono rivolgersi direttamente alla stampa o ai social allo scopo di metterne in cattiva luce l’operato con sterili polemiche».

