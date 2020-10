Castel d’Ario – Insediato il consiglio dell’amministrazione Castro-bis

CASTEL D’ARIO Insediato il nuovo Consiglio comunale dell’amministrazione guidata da Daniela Castro, sindaco rieletto alle recenti amministrative di settembre. La seduta, a porte chiuse in osservanza delle misure anti-contagio, e si è aperta con l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Castro ha poi indossato la fascia tricolore, giurando fedeltà alla Costituzione. Breve ma incisivo il suo discorso, dove ha dedicato la vittoria al padre scomparso Armando, al figlio Andrea e ai membri di “Progetto Comune”. Letto, quindi la composizione della nuova Giunta, già anticipata nell’edizione di giovedì dalla Voce. Mara Spanevello viene riconfermata vicesindaco con deleghe all’Istruzione e ai Servizi sociali. Stessa situazione per le deleghe a Sport e Associazioni, rimaste a Valentina Bellini. Le principali novità riguardano Mauro Severi, cui sono state assegnate le deleghe del Bilancio, Tributi, e Riccardo Zamboni, che si occuperà di Politiche giovanili, Cultura e Comunicazione. Restano in capo al sindaco l’Edilizia pubblica e privata e l’Ambiente. Ad ogni consigliere di maggioranza sono state conferite specifiche deleghe. A Caterina Freddo vanno Salute e Biblioteca, a Renato Reggiani la Promozione del territorio, a Sara Merlo Assistenza e Pari Opportunità e ad Anna Maria Farinato le Attività produttive. Si è quindi aperta la discussione con i rappresentanti delle minoranze. Il primo a intervenire è stato Pierluigi Fregna (Un paese migliore): «Auguriamo al sindaco e alla sua squadra una buona amministrazione, ma riguardo al programma votiamo “no” perché non rispecchia la nostra visione». La parola è poi passata a Mariangela Remondini (Insieme per Castel d’Ario): «Per noi il volontariato è una priorità. Ci mettiamo a disposizione». Un appello raccolto da Castro: «Abbiamo sempre dato importanza al volontariato e siamo felici se altre forze hanno voglia di fare».