Castiglione – Idea per Palazzo del Principe: polo culturale insieme al teatro

CASTIGLIONE Dopo alcuni anni di chiusura torna alla vita Palazzo del Principe, nel cuore di Castiglione, già sede del tribunale e, almeno temporaneamente, sede del municipio fino ad alcuni anni fa durate i lavori di ristrutturazione dell’attuale sede comunale. L’amministrazione infatti ha intenzione di renderlo nuovamente fruibile e aperto al pubblico come sede di rappresentanza e per mostre ed esposizioni. Non solo. L’adiacenza con il teatro sociale rendere i due edifici comunali, per dirla con le parole del sindaco Enrico Volpi, «un vero e proprio polo culturale nel pieno centro della cittadina».

La notizia è stata data nella mattinata di ieri durante la presentazione del sesto rapporto alla città, nel corso della quale il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici Michele Falcone hanno spiegato l’intenzione del Comune di rendere nuovamente fruibile ed aperto al pubblico lo storico edificio.

«Il palazzo – afferma Volpi – è chiuso da quattro o cinque anni, ovvero da quando si sono conclusi i lavori di sistemazione dell’attuale municipio sul finire dello scorso mandato amministrativo. In realtà l’edificio non necessita di interventi così impegnativi, anzi. Tutti gli impianti sono nuovi e a norma e all’interno non si sono verificati danni di alcun tipo. Del resto è stato utilizzato fino ad alcuni anni fa al posto del palazzo municipale. In ogni caso – spiega ancora Volpi – alcuni interventi saranno necessari. Anzitutto, com’è ovvio, una pulizia approfondita. Inoltre sarà necessaria anche una pulizia della facciata, della scalinata d’ingresso, della fontana e degli affreschi: comunque interventi affrontabili. Se tutto va per il verso giusto speriamo di avere il palazzo a disposizione per la prossima primavera».

L’utilizzo previsto? Palazzo di rappresentanza e per mostre ed esposizioni temporanee e simili: «Palazzo del Principe è separato dal teatro sociale solamente da una tramezza – afferma Volpi -: in sostanza i due edifici sono uno attaccato all’altro. Il nostro intento è di creare un vero e classico polo culturale in centro a castiglione. Saloni e affreschi di Palazzo del Principe vi si addicono alla perfezione».

«Abbiamo passato dei momenti davvero molto difficili – sono le parole del sindaco ieri mattina durante la presentazione del sesto rapporto alla città – e ci aspettano altri mesi sicuramente non facili. Nonostante tutto, però, siamo riusciti a proseguire negli interventi volti alla riqualificazione e al rilancio della nostra città. E anche ora, tenendo ben presenti tutte le norme e le precauzioni, stiamo proseguendo su questa strada per dare valore alla nostra Castiglione».