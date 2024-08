Castel Goffredo: piace la nuova app del Comune

CASTEL GOFFREDO Considerevoli i numeri per quanto riguarda i download e molto interesse da parte dei cittadini: queste le impressioni iniziali dopo un periodo di rodaggio per l’app Municipium del Comune di Castel Goffredo, che permette all’utente di restare sempre aggiornato sulle notizie importanti, gli avvisi di allerta e sulle ultime novità provenienti dalla giunta del sindaco Alfredo Posenato e dagli uffici di piazza Mazzini.

Nello specifico, l’applicazione è scaricabile attraverso i vari store per dispositivi Android ed Ios, e permette una comunicazione semplice e immediata a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini e quest’ultimi possono interagire con il proprio Comune. L’app offre infatti all’ente la possibilità di inviare comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push e di indicare gli eventi presenti sul territorio. I cittadini possono condividere eventi e news direttamente dall’app e consultare facilmente le mappe dei punti di interesse, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura. I cittadini, inoltre, possono mettersi in contatto con il Comune grazie alla sezione “Segnalazioni”, con cui possono inviare richieste di intervento geolocalizzate e corredate di foto, per esempio di un cartello stradale rovinato o una buca nell’asfalto e allo stesso modo, comunicare i propri suggerimenti al Comune tramite la categoria “Idee e proposte”. Come l’ente castellano, sono molte le amministrazioni, anche dell’Alto Mantovano, che stanno ampliando la propria offerta informativa con siti web ed app.