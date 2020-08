Rugby Top 12 – Viadana, preso il nazionale U20 Matias Leonardi

VIADANA Un altro rinforzo giovane per il Viadana affidato al “maestro” German Fernandez. Arriva infatti l’utility back Matias Leonardi, 19 anni compiuti il 12 giugno, giocatore che può ricoprire il ruolo di centro, che preferisce, oltre a quello di estremo o ala. Cresciuto nelle giovanili della Lazio Rugby, dopo una stagione nell’Accademia Francese del Toulone, ha frequentato l’Accademia zonale di Roma per poi passare all’Accademia Nazionale Ivan Francescato nella scorsa stagione. Giocando nel campionato di serie A con la squadra Accademica si è guadagnato la convocazione per i raduni della Nazionale Under 20. «Sono onorato e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura – dice Matias – con una delle squadre più importanti del rugby Italiano e poter fare i primi passi in top 12. Il mio obiettivo quest’anno è trovare il mio posto all’interno della squadra e cercare di giocare tutte le partite, guadagnando la massima fiducia da parte dello staff e dei miei compagni, per poter svolgere anche le attività Nazionali Under 20».

«Leonardi – afferma il direttore sportivo Alberto Bronzini – va ad arricchire il reparto dei tre quarti, con tante motivazioni e voglia di far bene. Per lui, questa esperienza, è un passaggio fondamentale per la sua crescita sportiva. E’ un ragazzo serio, molto motivato, che sicuramente avrà la possibilità di giocarsi al meglio le opportunità che gli si presenteranno».

Sono poi ufficiali altre due conferme, per altro annunciate, di Nicola Breglia e del seconda-terza linea Paolo Mannucci. Quest’ultimo, in giallonero già ai tempi delle giovanili, nel 2017 era passato al club affiliato dei Caimani per fare esperienza in serie B e la stagione scorsa ha fatto il suo debutto con la prima squadra. Paolo si dichiara pronto per la prossima stagione: «Sono consapevole di dover lavorare ancora molto, l’infortunio alla spalla mi ha tenuto fermo per molto tempo, ma sono determinato a dimostrare tutte le mie qualità».