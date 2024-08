Roverbella: tre giorni in Polonia dagli amici di NowyTarg, città da anni gemellata

ROVERBELLA Da venerdì 16 a domenica 18 agosto la delegazione di Roverbella è stata accolta con amicizia dalla municipalità di NowyTarg, cittadina polacca, gemellata con il Comune virgiliano da molti anni. Con il sindaco, Mattia Cortesi, hanno vissuto questa emozionante esperienza: l’assessore al turismo, Luca Brentegani, il capogruppo di maggioranza, Andrea Chiarini e la rappresentante dell’associazione “Stefano Gueresi” Paola Cortese. La tre giorni polacca ha visto protagoniste oltre alla delegazione del Comune di Roverbella anche quelle delle cittadine slovacche, tedesche gemellate con Nowy Trag e si è aperta, con la partecipazione di altre città confinanti, all’inaugurazione della storica fiera locale organizzata in occasione della festività dell’Assunta. Un fitto programma di eventi istituzionali, culturali e folkloristici si sono susseguiti dal pomeriggio fino a sera. Sabato è proseguita con altri appuntamenti e momenti di socialità internazionale al fine di progettare collaborazioni future tra le varie città ospiti a NowyTarg. Le delegazioni si sono incontrate in municipio per un momento di confronto molto propositivo sul piano economico, sociale, sportivo e culturale. Il comune di Roverbella ha rinnovato il proprio gemellaggio con un ricordo ed omaggio alla figura del musicista e compositore mantovano Stefano Gueresi, esibitosi a NowyTarg due volte nell’arco di vent’anni della sua carriera artistica. Interessante si è pure rivelata una visita guidata ad un parco naturale proprio vicino alla città ospitante. Molti i momenti conviviali e di festa in cui si è potuto vivere concretamente l’autentico spirito del gemellaggio. Essenziale il supporto delle due guide ed interpreti locali, Ewa e Magda, che hanno accompagnato la delegazione mantovana. Il rientro a Roverbella della delegazione è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio.