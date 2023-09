Coldiretti Lombardia, cambio al vertice: Gianfranco Comincioli nuovo Presidente

MANTOVA E’ Gianfranco Comincioli il nuovo Presidente di Coldiretti Lombardia, la principale associazione di rappresentanza agricola regionale. Comincioli – spiega la Coldiretti regionale – è stato eletto dall’assemblea tenutasi a Milano, alla presenza del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini; della ministra del Turismo Daniela Santanchè; del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana; dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi; dell’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori; dell’assessora regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro, Simona Tironi; di Alessandro Apolito, responsabile filiere Coldiretti e di Felice Adinolfi, direttore Centro studi Divulga.

Gianfranco Comincioli, 63 anni e un diploma da perito agrario, è imprenditore agricolo a Puegnago del Garda (Brescia) in Valtenesi, sulla sponda occidentale del Benaco, dove coltiva 14 ettari di vigneto e 20 a oliveto da cui nascono vini e oli extravergine di oliva denocciolati di alta qualità, realizzati nella cantina e nel frantoio aziendali, vincitori di diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata concessa – commenta il neo eletto presidente di Coldiretti Lombardia – Assumo questo incarico con riconoscenza e senso di responsabilità, garantendo il massimo impegno per promuovere, difendere e sostenere la nostra agricoltura e le nostre imprese. Sono consapevole che ci aspettano sfide importanti, ma lavoreremo con costanza per continuare a far crescere e rendere sempre più competitivi i nostri comparti produttivi. Mi piace pensare che il bello deve ancora venire”.

Gianfranco Comincioli – conclude la Coldiretti Lombardia – sarà affiancato dal Consiglio della Federazione Coldiretti Lombardia di cui fanno parte: Laura Facchetti (Brescia), Gabriele Borella (Bergamo), Fabio Mantovani (Mantova), Pietro Luca Colombo (Varese), Silvia Garavaglia (Pavia), Sandro Bambini (Sondrio), Alessandro Rota (Milano, Lodi, Monza Brianza), Fortunato Trezzi (Como, Lecco), Simone Minelli (Mantova), Marcello Doniselli (Milano), Francesca Biffi (donne), Pierluigi Nava (pensionati), Giovanni Bellei (giovani).