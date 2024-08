Castiglione: depuratore per l’acqua gratuito, il raggiro corre su internet

CASTIGLIONE Dopo aver invaso i social di Castel Goffredo, anche i residenti di Castiglione stanno facendo i conti con situazioni piuttosto ambigue di pubblicità ingannevoli, tentate truffe e sedicenti affari da non perdere. L’ultima, in ordine cronologico, fa riferimento ad un ipotetico “bonus per purificatore d’acqua”. L’annuncio viaggia online ed invita a cliccare su un link che rimanderebbe ad una pagina dove successivamente “riscattare” il codice promozionale riservato. Va da sé che l’appello è di non prendere in considerazione nessuna offerta di questo tipo e di non cliccare nessun banner o link che proponga, millantando, affari ed occasioni imperdibili. La pubblicità, come detto, è assolutamente ingannevole ed è stata prodotta da un’azienda privata che, vale la pena ribadirlo a gran voce, non ha nessun tipo di rapporto con il comune aloisiano. Sono tantissime infatti, negli ultimi tempi e soprattutto via web, i tentativi di truffa che propongono sistemi di filtrazione casalinga gratuiti.