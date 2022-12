Castel Goffredo spettacolo dialettale al Teatro San Luigi

CASTEL GOFFREDO L’Associazione di Volontariato El Castel regala ai propri soci e all’intera comunità lo spettacolo teatrale dialettale “Sandro Subito” che andrà in scena Sabato 10 dicembre alle ore 21 al Teatrino San Luigi di Castel Goffredo. Lo spettacolo si pone all’interno della “Rassegna Teatro del Territorio” organizzata dall’Associazione El Castel in collaborazione con i Volontari del Cinema Teatro San Luigi, i PiÖCC: Piccola Orchestrina Cantastorie Castellani con il Patrocinio del Comune di Castel Goffredo. “Ci sono personaggi nei nostri paesi che sono degli affabulatori nati, uno di questi è l’asolano o per meglio il castelnovese Sandro Busi, conosciuto anche e soprattutto per la sua proverbiale simpatia e il suo legame con il territorio e le tradizioni” – spiega Nicola Armanini che ha pensato di ritagliare sul buon Sandro, uno spettacolo che potesse metter in luce ciò che di fatto è, senza tante maschere, portando a galla aneddoti e storie personali, ed altre assolutamente inventate, ma come direbbe lui: “gli è toté balé vere”. Quella di sabato, sarà una serata all’insegna della risata, come recita la locandina: “Robe de pisas ados dal rider”, dei ricordi, grazie a foto inedite, delle tradizioni e del folclore, in particolare quello contadino dei nostri luoghi. Una serata soprattutto in dialetto, lingua madre del popolo e delle persone semplici, con aperture “amarcord” sul passato, i luoghi e i personaggi, cercando di regalare poesia e leggerezza per affrontare al meglio le feste natalizie. Non mancheranno i canti popolari con l’Orchestrina così formata: Claudio Bazzani chitarra e voce, Nicola Armanini chitarra e voce, Andrea Compagno bajolele, Oscar Maiifredi, Bruna Ferramola, Anna Maria Visentini e Raffaella Ceschina.

Rosalba Le Favi