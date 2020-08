A San Biagio lo sgambatoio per gli amici a quattro zampe

BAGNOLO SAN VITO Importante novità per i possessori degli amici a quattro zampe che da ieri avranno la possibilità di far divertire il proprio animale domestico in un’area appositamente pensata per loro. L’inaugurazione dello sgambatoio per cani, allestita nella zona antistante al cimitero di San Biagio, si è svolta alla presenza delle autorità locali e ha visto una nutrita partecipazione di pubblico, nonostante il caldo intenso. Dopo il consueto taglio del nastro il sindaco Roberto Penna ha accennato le regole più importanti da seguire per una corretta fruizione dell’area, ricordando che il proprietario risponderà sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocata dall’animale stesso all’interno del recinto. Innanzitutto, dopo essersi introdotti nel perimetro dedicato, i padroni dovranno assicurarsi di chiudere il cancello d’ingresso per evitare che gli animali possano scappare. L’accesso contemporaneo all’area è concesso ad un massimo di 6 cani e se si verificasse assembramento nei dintorni la permanenza degli stessi nello sgambatoio non deve superare i 30 minuti. E’ contestualmente vietato il consumo di cibo, sia da parte dei cani che degli avventori, il gioco con palle da riporto o frisbee e l’ingresso di cani femmina nel periodo del calore. Focus, ovviamente, sulle norme igieniche: i proprietari dovranno provvedere al più presto alla raccolta delle deiezioni dell’animale, al loro smaltimento negli appositi contenitori e a ricoprire le buche scavate dal proprio cane.

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell’area sarà svolto dalla polizia municipale mentre il Comune provvederà periodicamente alla pulizia, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini. A breve, fanno sapere da via Roma, verrà inaugurato anche lo sgambatoio del capoluogo di via Foscolo; il costo totale delle opere, comprensive di agility, si aggira sui 15mila euro.