Castellucchio – Giovani del mondo nel Mantovano, successo per l’iniziativa Erasmus Plus

Castellucchio Domenica mattina con i saluti e l’arrivederci ad una nuova avventura comune si è conclusa a Castellucchio l’esperienza abbinata al progetto “Erasmus plus” che per una settimana ha visto protagonisti 35 giovani provenienti da cinque nazioni, Italia, Romania, Spagna, Finlandia e Repubblica Ceca. Questi ragazzi e ragazze tornano tutti a casa con un bagaglio di cultura e amicizia tra paesi che raramente è possibile riscontrare in questo periodo storico. «Ancora una volta – sottolinea il sindaco di Castellucchio, Romano Monicelli – guardare ai nostri ragazzi ci riporta con i piedi per terra e ci aiuta ad essere migliori. Grazie a tutte le delegazioni. Grazie al grandioso “Team Italia”, ci avete reso orgogliosi di voi. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa meravigliosa esperienza. Adesso ci concediamo un po’ di riposo, in attesa della prossima occasione».

Più che positivo si è rivelato il progetto che ha permesso a questi giovani di conoscere ed apprezzare una porzione del territorio virgiliano che ancora considera fondamentale per la crescita del singolo il valore della socializzazione.