Roverbella – Senso unico nelle vie del centro: ok definitivo al provvedimento

Roverbella Cambierà a breve la viabilità nel centro storico di Roverbella. La giunta guidata dal sindaco Mattia Cortesi, dopo la sperimentazione del senso unico di marcia in via Custoza nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con piazza Garibaldi e l’intersezione con via Mazzini, con direzione piazza Garibaldi per esigenze di cantiere, ha fornito indirizzo al comandante della Polizia locale, di renderlo permanente. «Il periodo di sperimentazione – fa notare il primo cittadino – ha consentito di studiare l’impatto sulla circolazione stradale e sulla salvaguardia dell’incolumità pubblica in particolar modo per gli utenti deboli della strada quali ciclisti e pedoni, e per tale ragione il limite di velocità verrà ridotto a 30 Km/h. Inoltre, per favorire le attività sociali e commerciali si è pensato ad incrementare la disponibilità di parcheggi attraverso la creazione di stalli di sosta a spina con un aumento sensibile dei posti auto nel tratto più largo della strada. Dalla sperimentazione – prosegue Cortesi – è emersa la necessità, di istituire il senso unico di marcia anche in via Montenero nel tratto compreso tra il numero civico 2 e via Mazzini, con direzione via Mazzini. Nei prossimi giorni verranno realizzati gli interventi per la posa della nuova segnaletica orizzontale e successivamente verrà potenziata tutta la segnaletica verticale e l’attività di controllo degli agenti di polizia per disincentivare i parcheggi non autorizzati». Nel mese di agosto riprenderanno gli ultimi lavori di riqualificazione del centro, ed una volta terminati, verrà ristrutturato piazzale largo Salvo d’Acquisto ed il tratto finale di via Mazzini.