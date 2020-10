Castiglione: ok al nuovo comparto e al nuovo rondò all’ingresso della città

CASTIGLIONE – Una nuova rotatoria all’ingresso di Castiglione, dove via Mazzini si divide e, se da un lato conserva il proprio nome, dall’altro assume il nome di viale Dunant. Non solo. Dalla parte opposta rispetto alla farmacia, un’azienda e un edificio commerciale – potrebbe diventare un supermercato. È questo, a grandi linee, il progetto, illustrato da La Voce ancora lo scorso giugno, che ha ottenuto l’ok durante il consiglio comunale di lunedì sera e che è stato illustrato dal vicesindaco Andrea Dara. Sia la zona artigianale-commerciale sia la rotatoria verranno realizzate da un’immobiliare bresciana che ha acquisito l’area. «È un passo avanti per risolvere un ulteriore nodo stradale – spiega Dara – dal momento che quell’incrocio è abbastanza complesso e pericoloso e si attendeva un rondò da decenni. Non solo. L’area dove verranno realizzati gli insediamenti porterà anche nuovi posti di lavoro». I lavori della rotatoria dovrebbero concludersi entro fine agosto del 2021.