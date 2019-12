Padel – Negretti e Adamoli in trionfo

Bagnolo San Vito Grazie alla collaborazione con la Cleca “Budino San Martino”, domenica 15, nella splendida cornice del Beach Stadium di Bagnolo San Vito, si sono svolti due tornei federali di Padel (categoria open e limitato terza). Alle competizioni hanno partecipato numerosi atleti provenienti da Modena, Milano, Verona, Cesena e Carpi e in campo si sono visti anche un giocatore spagnolo e un argentino. A trionfare però in tutte due le categorie sono stati gli atleti locali, Matteo Negretti e Marco Adamoli che hanno avuto la meglio in tutte e due le finali sulla coppia Falabella-Mendoza.

Gesti tecnici da applausi e tenuta mentale hanno portato alle vittorie i due campioni dopo estenuanti scambi spettacolari. In giro si comincia a dire “attenti a quei due”, Matteo e Marco, che arrivano da risultati importanti anche nel beach tennis, hanno seguito un importante percorso di formazione e oggi si fregiano, oltre ai vari successi nelle competizioni, anche del titolo di istruttori federali. A partire da gennaio 2020 riprenderanno i nuovi corsi di padel e ci saranno numerose attività, dai tornei Fit a quelli amatoriali, dalla liga radical al campionato.

Questo nuovo sport sta appassionando tutti e si pensa che presto possa far parte delle competizioni olimpiche.

Al volo, dopo un rimbalzo, uscendo dal vetro, dopo la grata, si può fare tutto basta rimettere la palla nel campo avversario.

Il punteggio è quello del tennis.

Due campi di nuova generazione aspettano tutti gli appassionati, e chi vorrà provare questo divertentissimo sport, al Beach Stadium, in via Marco Biagi, 14 a Bagnolo San Vito, dietro l’Outlet Village e il complesso Goparc.

Per ulteriori informazioni: www.beachstadium.it, oppure telefonare al 331/8044637.