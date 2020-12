Mariana Mantovana nuova distribuzione di mascherine e gel igienizzante

MARIANA L’amministrazione comunale di Mariana Mantovana, in questi giorni pre-natalizi sta distribuendo per le case mascherine e gel igienizzante per ogni abitante. Piccoli ed essenziali doni per ricordare ai cittadini che il Comune e l’amministrazione sono sempre disponibili per le esigenze di ogni persona e soprattutto per ascoltare proposte e suggerimenti costruttivi. Un anno particolare questo dove ognuno cerca di fare del proprio meglio per gli altri e diffondere Auguri di Natale soprattutto di speranza. Un augurio da parte del sindaco Davide Ferrari e da tutta l’amministrazione locale ai cittadini Marianesi per un migliore anno 2021. «È stato un anno impegnativo che ci lascia due consapevolezze – ha detto il sindaco Ferrari – la prima è che stiamo partecipando ad un capitolo di storia importante che racconteremo per anni. La seconda è che questo periodo che ci ha obbligato a cambiare profondamente le nostre abitudini, non durerà per sempre».

Rosalba Le Favi