Cavallo intrappolato nel pantano: lo salvano i vigili del fuoco

REVERE Si è allontanato dal maneggio ed è finito impantanato in un fossato situato nelle vicinanze: un cavallo è stato tratto in salvo a Revere dai Vigili del fuoco di Suzzara nel pomeriggio di ieri. Una vera e propria brutta avventura quella vissuta dall’esemplare detenuto dalla scuderia La Colombarola a Revere, che fortunatamente si è risolta per il meglio. L’animale infatti nonostante lo spavento, sta bene. Si è allontanato intorno alle 15 del pomeriggio di ieri e vagando per le campagne si è arenato in un fossato impantanato senza più uscire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Suzzara con un’autogru di Mantova. L’animale è stato tratto in salvo e riportato al maneggio di via Colombarola senza particolari problematiche. Le operazioni di salvataggio sono proseguite per circa una trentina di minuti ma come detto l’esemplare sta bene. Una piccola disavventura che si è conclusa per il meglio.