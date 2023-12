Il treno si guasta a pochi chilometri dalla meta: odissea per i viaggiatori della Suzzara-Ferrara

BASSO MANTOVANO Il treno si ferma a non molti chilometri dalla meta e quindi, per un nutrito gruppo di passeggeri provenienti da Suzzara, Pegognaga e altre località del Mantovano, il viaggio verso Ferrara si è trasformato in un’odissea, con un’attesa di oltre 40 minuti per l’arrivo del bus sostitutivo e diversi altri disagi che si sono riverberati su tutta la linea ferroviaria.

Il disagio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, quando, poco dopo le 13.30, è partito il regionale della Suzzara-Ferrara da Suzzara per il capoluogo della provincia emiliana. A quanto sembra qualche problema era già stato rilevato dal macchinista, tanto che òa richiesta di un bus sostitutivo sarebbe partita già dalla stazione della cittadina del Premio; tuttavia si era comunque deciso di partire dato che il problema non sembrava – come poi invece è accaduto – di gravità tale da fare saltare la corsa. Purtroppo per i passeggeri così non è stato e il treno si è fermato definitivamente all’altezza della stazione ferrarese di Vigarano Pieve, tanto da rendere necessario il trasbordo dei viaggiatori sul bus sostitutivo. La motrice è stata condotta a Ferrara per le riparazioni, ritardi di 30-40 minuti si sono verificati sulla linea per il resto del pomeriggio.