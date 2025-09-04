Cavriana: la banda protagonista a la Fèsta de ra Bàandes a Cortina

CAVRIANA Il 30 e il 31 agosto la banda musicale di Cavriana ha partecipato alla 47esima edizione de la “Fèsta de ra Bàndes”, la tradizione festa delle bande che rappresenta uno degli eventi più attesi della famosa località turistica di Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese. Durante questa manifestazione, organizzata da oltre quarant’anni dal Corpo Musicale di Cortina, le migliori formazioni bandistiche nazionali e internazionali si danno appuntamento nel centro del paese (e non solo) per un’intera settimana, l’ultima di agosto, all’insegna della musica e del folklore. La banda di Cavriana, unica banda mantovana presente, ha avuto il privilegio di essere nuovamente invitata a questo grande evento, dopo che vi aveva preso parte quasi un decennio fa. In questo clima di festa, i musicisti, diretti dal maestro Silvio Micheli, si sono esibiti in due location del tutto particolari. Il sabato hanno raggiunto in seggiovia il rifugio Averau a 2416 metri, dove hanno suonato in quota allietando i presenti davanti al paesaggio mozzafiato delle Dolomiti. La domenica il corpo bandistico ha sfilato in divisa lungo le vie del centro storico insieme ad altre bande, suonando e marciando, prima di fermarsi in una piazzetta per un piccolo concerto. Qui ha dato sfoggio del suo repertorio, cimentandosi con alcune colonne sonore, un inno al Cortina, regina delle Dolomiti, un medley e, per finire, una versione del brano “We are The World” di Michael Jackson e Lionel Richie, in occasione del suo 40esimo anniversario e a voler ricordare l’importanza di aiutare il prossimo in tempi difficili come i nostri.