Carenze igienico-sanitarie, bar gastronomia chiuso e multato per 16mila euro

Un 2025 da dimenticare per il titolare di un bar-gastronomia di Mantova. Lo scorso 30 dicembre i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cremona (NAS) ed agli ispettori dell’ATS Valpadana di Mantova, hanno proceduto ad una ispezione congiunta di una attività commerciale.

A seguito del controllo il titolare del bar-gastronomia, una 55nne, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché non aveva adottato il documento valutazione rischi.

Inoltre sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie dei locali, nonché la presenza di alimenti scaduti e non tracciati.

Gli organi accertatori hanno inoltre riscontrato la mancata predisposizione del manuale Haccp e l’informativa alla clientela sugli allergeni.

È stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività, che ha comportato l’annullamento del cenone di fine anno che era previsto nel locale.

Sono state elevate sanzioni per quasi 16.000 euro, ed è stata sequestrata merce per un valore di 300 euro.