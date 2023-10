Cimiteri e aree verdi di Goito poco curati : c’è l’appello dell’opposizione

GOITO – I cimiteri delle frazioni, i parchi pubblici e la manutenzione dei tombini presenti in alcune vie del paese sono stati al centro di una interrogazione proposta in consiglio comunale dall’esponente di Goito Futura Matteo Torosani.

«Con questo documento – precisa il consigliere d’opposizione – abbiamo evidenziato una serie di criticità presenti sul territorio chiedendo all’amministrazione di intervenire in maniera decisa e risolutiva. In particolare è stato chiesto con forza che l’amministrazione intervenga definitivamente nella sistemazione dei cimiteri sparsi sul territorio comunale essendo trascorso un anno dal consiglio in cui lo stesso iniziò ad evidenziare le criticità sulle strutture.

«Oltre a questo – fa notare Torosani – abbiamo sottolineato lo stato critico in cui versano alcuni parchi giochi con reti divelte, fontane dell’acqua inutilizzabili, cestini spesso strapieni e generalmente strutture che necessitano di interventi di sistemazione. Nel mio intervento ho anche evidenziato che non è da tralasciare lo stato in cui versano alcune aree di competenza comunale caratterizzate da erba molto alta e trasandata, come il “costone” circostante il cimitero comunale di Goito, e da alberi secchi come l’area attigua alla zona dogana sulla strada proveniente da Marengo, entrambe situate in zone di accesso al centro del paese e quindi particolarmente in evidenza.

«Con la nostra interpellanza – afferma sempre l’esponente di Goito Futura – abbiamo fatto presente all’amministrazione un dato che riteniamo importante ovvero vi sono molti tombini che risultano otturati nelle vie comunali e che non sono pertanto funzionali in caso di forti piogge oltre alla necessità di installare alcuni dossi in certe vie, come a titolo di esempio via Leon Battista Alberti, quale richiesta già avanzata in un consiglio nella scorsa primavera. Infine – conclude Torosani – ho evidenziato come solamente un territorio curato e ben tenuto possa diventare attrattivo per nuovi residenti con tutti i benefici del caso per il territorio