Festival degli Olimpici a Sabbioneta: sarà un appuntamento fisso

SABBIONETA – Festival degli Olimpici: si replica, non solo l’anno prossimo. La prima edizione della rassegna musicale ha gettato le basi per quella che sembra destinata a divenire una collaborazione stabile fra Sabbioneta e la città di Vicenza. Lo conferma il primo cittadino Marco Pasquali: «In effetti il Festival è andato molto bene. É la prima volta dopo 500 anni che Sabbioneta e Vicenza, in nome dei propri teatri, sono tornate a fare cultura insieme. Questo grazie all’intuizione di Andrea Castello, direttore artistico del nostro Festival e anche della stagione lirica dell’Olimpico di Vicenza».

In tre giorni si sono esibiti artisti di fama internazionale, come la soprano Barbara Frittoli, che ha tenuto una masterclass con ragazzi provenienti da tutto il mondo, per apprendere da lei i segreti dell’arte canora. «É la prima edizione – prosegue Pasquali – ma sicuramente dovranno seguirne altre. Non solo: sono convinto che il Festival degli Olimpici debba diventare un appuntamento fisso, sia per la qualità espressa sia perché è giusto che i due teatri di Sabbioneta e Vicenza, accomunati da radici storiche comuni, possano lavorare insieme. Il successo della rassegna è stato importante, dal punto di vista del pubblico presente, della critica, ma anche mediatico. Gli organi di settore hanno dato un rilievo importantissimo alla manifestazione, al di là di ogni previsione. Tutti segni che il Festival degli Olimpici non può che crescere». Dello stesso avviso Andrea Castello: «Ho trovato una città meravigliosa, che può diventare una cittadina della musica. Credo che i grandi nomi della lirica possano sicuramente arrivare a Sabbioneta».