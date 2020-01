Lista civica con M5S e centro sinistra pronta a sfidare Bottani

CURTATONE Che ci fossero tutte le premesse per la nascita di una gruppo civico pronto a scendere in campo alle elezioni amministrative di primavera era ormai cosa certa (diversi nei mesi scorsi gli incontri con i cittadini) ma meno certa era l’unione tra diverse forze politiche: un’ipotesi che oggi sembra, però sempre più vicina.

Un gruppo civico – che tale rimarrà, perchè l’unica certezza, ad ora, è che non saranno presenti simboli partitici – che ha mosso i primi passi nei mesi scorsi quando Antonio Costa e Nicola Andrella (entrambi nella lista del M5S alle scorse elezioni – il primo era anche entrato in consiglio) avevano dato il via ad una serie di incontri per captare gli umori del territorio e per intercettare figure che come loro volessero un cambiamento. Incontri che, come spiegato dai suoi promotori, sono andati avanti allargando il gruppo. Un comitato civico che ora è pronto a presentarsi alle urne ma, e questo potrebbe essere il vero colpo di scena, non da solo: ad affiancare il gruppo sembrerebbero essere, infatti, pronte diverse formazioni politiche di centro sinistra, nonchè una civica presente da anni sul territorio. Un’ipotesi che al momento sembrerebbe essere più che concreta anche se la prudenza è d’obbligo non essendo stato ancora deciso nulla a livello ufficiale. Al gruppo civico di Costa ed Andrella potrebbero, dunque affiancarsi Rifondazione comunista, Sinistra Italiana, Potere al Popolo ed il Partito Democratico (che, se così sarà, rinuncerebbe, dunque a creare una sua lista come avvenuto cinque anni fa con Curtatone Futura che candidò l’attuale consigliere e capogruppo Francesco Ferrari). Nessuna lista propria, dunque nemmeno per il M5S.

«Il Comitato civico – spiega a tale proposito Costa – sarà presentato domenica e dalla settimana prossima si potrebbero avere conferme definitive», prosegue Costa che sottolinea come «non ci sarà nessun simbolo politico: sarà una lista puramente civica».

Intanto sarebbero già state individuate le cinque figure che si troveranno al tavolo principale volto a preparare la campagna elettorale che li vedrà, con ogni probabilità, a scontrarsi con il sindaco uscente Carlo Bottani. Una “coalizione”, quella nascente, che, anche qualora vedesse uscire alcune delle forze politiche attualmente al tavolo, vedrà comunque presente il gruppo civico, come affermato dagli stessi sostenitori.