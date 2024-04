Codice rosso, arrestato moldavo che malmenava la moglie

ROVERBELLA l 18 aprile 2024, in Roverbella (MN), i carabinieri di Roverbella hanno arrestato un cittadino moldavo del 1989, poiché – in ipotesi accusatoria- ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente.

I carabinieri, intervenuti su richiesta giunta al 112 NUE da un vicino, avrebbero riscontrato

che il predetto, in stato di ebbrezza alcolica, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe percosso violentemente la vittima, causandole varie abrasioni e strappandole alcune ciocche di capelli;

che vi era già stata l’attivazione del codice rosso nel dicembre del 2023.

La persona offesa, soccorsa e medicata sul posto, rifiutava il ricovero in ospedale.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto in carcere a Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La convalida dell’arresto è avvenuta nella giornata di ieri con l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.

La responsabilità dell’arrestato dovrà essere accertata nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, pertanto è da considerarsi innocente fino a condanna definitiva.